Песков опроверг слухи об обязательной вакцинации от коронавируса по всей России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил о введении обязательной вакцинации на всей территории страны. Он заявил, что в России нет обязательной вакцинации.

«По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет», — ответил Песков на вопрос о введении обязательной вакцинации на всей территории России, а не только в Москве и Подмосковье.

Ранее московское и подмосковное управления Роспотребнадзора объявили о старте обязательной вакцинации для работающих в сфере торговли и услуг. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве драматической. Он заявил, что в больницах лежат более 12 тысяч человек в состоянии разной степени тяжести.

Вакцинироваться призывает и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Прививку лучше сделать перед поездкой на море, отметил он. А если турист не успел это сделать в своем регионе, то на курорте, по словам главы Кубани, работают мобильные прививочные пункты.

В России за прошедшие сутки выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом, из них в Москве — 5782.