Губернатор Кубани призвал вакцинироваться перед поездкой на юг

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал перед поездкой на морские курорты сделать прививку. Он отметил, что погода в этом году позволит принимать туристов до ноября.

«В этом году благодаря теплой погоде мы фактически сможем продлить летний сезон до ноября, что позволит принять всех желающих на наших курортах. Но это станет возможным только в том случае, если все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться и на отдых к нам приедут уже со сформировавшимся иммунитетом», — заявил Кондратьев журналистам в среду.

Губернатор отметил, что с середины июня до сентября на курортах Краснодарского края уже забронировано 90% гостиничного фонда, но на бархатный сезон выбор еще есть.

Туристы, которые желают привиться, могут это сделать и в Краснодарском крае. На побережье Туапсе, Сочи и Новороссийска действуют мобильные пункты вакцинации.

В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей.

В России за прошедшие сутки выявили 13 397 новых случаев заражения коронавирусом.