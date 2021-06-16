Суточный прирост по коронавирусу в России незначительно упал

В России за прошедшие сутки выявили еще 13 397 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

За прошлые сутки выздоровели 10 256 человек. А скончались 396 пациентов с коронавирусом.

Общее число заражений, выявленных в России за все время пандемии, достигло 5 249 990. Из них 4 828 500 человек выздоровели. А 127 576 заразившихся умерли.

Накануне сообщали, что за предыдущие сутки в России зафиксировали 14 185 случаев заражения.

Лидером по количеству новых заражений остается Москва. В столице за последние 24 часа еще 5782 человека получили положительный результат теста на коронавирус. На втором месте — Московская область, где коронавирус подтвердился еще у 1187 жителей. На третьем месте — Санкт-Петербург, где заражения выявили еще у 927 человек.

В Московской области за все время пандемии было сделано 8 540 470 тестов на коронавирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщил, что в Москве зафиксировали новую разновидность коронавируса, которая является измененным индийским штаммом.