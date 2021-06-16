Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве драматической. Об этом он написал в своем блоге. По его словам, в больницах находятся более 12 тысяч человек.

«Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежат более 12 тысяч человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков», — написал градоначальник.

Мэр отметил, что смерти от ковида никому не пожелаешь. Он подчеркнул, что большинство этих людей даже не заболели бы, если бы вовремя сделали прививку.

«Когда человек заболевает, да особенно в тяжелой форме, он, конечно, сожалеет, что не вакцинировался. Но уже поздно», — пояснил Собянин.

Тем не менее дело каждого — прививаться или нет, уточнил глава города. Каждый сам решает, защитить себя или надеяться, что все обойдется. Но те, кто не вакцинировался, предоставляют большую угрозу здоровью людей, находящихся в общественном месте. В связи с этим главный государственный санитарный врач Москвы принял сегодня постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.

Власти Подмосковья тоже объявили обязательную вакцинацию для отдельных категорий людей.