18 марта 2024, 13:07
Песков опроверг данные об убийстве Навального в тюрьме
Песков опроверг заявление Юлии Навальной об убийстве ее мужа в тюрьме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг журналистам слова вдовы Алексея Навального о том, что его якобы убили в тюрьме. Официального представителя Кремля процитировало РИА «Новости».
«Это не так», — ответил он на реплику Юлии Навальной.
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Она написала колонку в The Washington Post, где призвала не признавать итоги выборов в России. Песков отметил, что иногда даже уважаемые СМИ «публикуют весьма низкого качества материалы», и добавил, что в Кремле их не читают.
Обращение Навальной, в котором она обвинила в смерти супруга российские власти, Путин также не смотрел, а Песков назвал подобные выпады абсолютно голословными и решил больше никак их не комментировать.
Алексей Навальный скончался в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. По словам директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, он умер своей смертью, тем не менее Запад устроил вокруг случившегося аморальные «сатанинские пляски».
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Алексей Навальный
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