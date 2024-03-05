Общество 05 марта 2024, 21:20 Нарышкин рассказал, как умер Навальный Нарышкин заявил, что Алексей Навальный умер своей смертью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Алексей Навальный умер своей смертью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность — рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», — сказал он.

Реклама

О смерти оппозиционера стало известно 16 февраля. Навальный скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по делу о мошенничестве, создании и финансировании экстремистского сообщества.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина умер после прогулки. Он потерял сознание, прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти заключенного.