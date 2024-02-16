Важное 16 февраля 2024, 14:25 Навальный умер в ямальской колонии УФСИН ЯНАО сообщило о смерти заключенного Алексея Навального в колонии РИА «Новости»

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Отбывающий наказание в исправительной колонии № 3 Алексей Навальный скончался после прогулки. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве сообщили, что заключенный потерял сознание после прогулки. Прибывшие на место специалисты бригады скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но эффекта они не дали. Врачи констатировали смерть осужденного.

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В окружное управление и колонию отправилась комиссия из руководителей и сотрудников оперативно-режимных подразделений центрального аппарата ФСИН России для установления точных причин смерти заключенного.

Блогера Алексея Навального осудили по делу о мошенничестве, а также создании и финансировании экстремистского сообщества.

Изначально он отбывал наказание в исправительной колонии в поселке Мелехово во Владимирской области. Но после Навального перевели в пенитенциарное учреждение поселка ямальского поселка Харп, также известной, как «Полярный волк».