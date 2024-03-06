Власть 06 марта 2024, 03:16 «Сатанинские пляски». Нарышкин осудил реакцию Запада на смерть Навального Глава СВР Нарышкин назвал ожидаемыми «пляски» Запада вокруг гроба Навального РИА «Новости»

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Запад ожидаемо устроил аморальные «сатанинские пляски» из-за смерти Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы СВР, США и НАТО повели себя отвратительно в связи со смертью заключенного.

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«Это аморально, низко, безнравственно. А что еще сказать? Ожидаемо», — подчеркнул Нарышкин.

Также он заявил, что Навальный умер своей смертью. В связи с этим глава СВР отметил, что, к сожалению, люди имеют особенность раньше или позже умирать.

Ранее стало известно, что Россия не станет предоставлять сведения странам G7 на запросы по ситуации со смертью Алексея Навального, пока не получит ответы на собственные запросы по нему.