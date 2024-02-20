Власть 20 февраля 2024, 13:42 Путин не смотрел обращение вдовы Навального Пресс-секретарь Песков отказался комментировать обращение Юлии Навальной Tobias Hase/dpa/globallookpress

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Вдова Алексея Навального Юлия голословно обвинила в его смерти российские власти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать сказанное и заявил, что Владимир Путин не смотрел записанное женщиной обращение. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«Разумеется, это абсолютно голословные обвинения против главы российского государства. Учитывая, что Юлия Навальная овдовела днями ранее, я оставлю это без комментариев», — сказал представитель администрации.

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Владимир Путин, по словам Дмитрия Пескова, не смотрел видеообращение жены покойного оппозиционера. Юлия Навальная пообещала продолжить начатое мужем дело.

Алексей Навальный умер в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. Началась проверка, его тело забрали на экспертизу. Лидеры западных стран и родственники обвинили в смерти оппозиционера российскую власть. Дмитрий Песков назвал такие заявления хамскими, а МИД России — заранее заготовленными.