Мир 14 марта 2024, 14:06 Песков отреагировал на колонку вдовы Навального в Washington Post Песков: даже Washington Post опубликовывает материалы низкого качества РИА «Новости»

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Иногда уважаемые газеты публикуют материалы низкого качества. Так прокомментировал колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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В колонке вдова Навального призвала не признавать итоги выборов президента. Песков подчеркнул, что Кремль и, в частности, Путин не читают такие материалы.

Также он называл голословными слова Юлии Навальной, которая обвинила российские власти в смерти мужа. Песков уточнял, что Путин не смотрел записанное вдовой обращение.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Юлия Навальная выглядит довольно счастливой, несмотря на недавнюю смерть мужа. Он предположил, что женщина ждала «этого события все эти годы», чтобы лично вступить в активную политическую жизнь.