Алиев назвал встречи с Пашиняном бессмысленными

«Я встречался с премьер-министром Армении. Однако эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер», — рассказал Алиев.

По его словам, Пашинян не захотел отдавать Баку территорию Нагорного Карабаха. Поэтому теперь президент Азербайджана не понимает, о чем еще можно говорить, если Армения «много лет выступает против принципов» ОБСЕ.

Алиев также потребовал вернуть Нагорный Карабах. Он хочет вновь заполучить эту землю мирно, не приступая к военным действиям. Президент Азербайджана назвал происходящие сегодня столкновения с Арменией самыми масштабными за последние 28 лет. По его мнению, война прекратится только после отвода войск Армении.

«Это наша позиция, и она не изменится», — добавил Алиев.

У Азербайджана нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас, заявил президент.

Минобороны Азербайджана начало «контрнаступательную операцию» 27 сентября. Солдаты ответили на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». Под артиллерийский обстрел в Нагорно-Карабахской республике попали населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Министерство обороны Азербайджана показало видео обстрела военной техники Армении.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане частично введено военное положение.