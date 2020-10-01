Россия, США и Франция сделали совместное заявление по Нагорному Карабаху
«Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон», — приводит заявление сайт Кремля.
Лидеры России, США и Франции осудили эскалацию конфликта, которая происходит на линии соприкосновения в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Политики призвали Азербайджан и Армению возобновить переговоры при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которыми являются РФ, Франция, США.
Ереван 27 сентября сообщил о том, что ВС Азербайджана начали наступление в направлении Карабаха. По данным МИД Армении, азербайджанская армия атаковала населенные пункты, в частности, столицу непризнанной республики Степанакерт. Баку, в свою очередь, заявил, что отвечает на действия Армении на линии соприкосновения. За несколько дней погибли десятки людей, также есть раненые.
Минобороны непризнанной республики 1 октября сообщило о том, что карабахские военные сбили два самолета и вертолет ВВС Азербайджана.