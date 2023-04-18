Власть 18 апреля 2023, 08:28 Первые минуты визита Путина в штаб группировки войск «Днепр» попали на видео Канал «Звезда» опубликовал первые кадры визита Путина в штаб группировки войск «Днепр»

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Канал «Звезда» выложил первые кадры визита президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр на Херсонском направлении. Видео появилось в Telegram.

На нем видно, как глава государства прилетает на вертолете, пересаживается на машину, здоровается за руку с представителями штаба, в том числе с командующим группировкой войск генералом-полковником Олегом Макаревичем.

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Посетив штаб, Путин впервые побывал в Херсонской области. Он попросил военачальников доложить об обстановке как на Херсонском, так и на Запорожском направлении. Президент подчеркнул, что не желает отвлекать штаб, поэтому работа будет по-деловому короткой, но ему важны обмен информацией и мнениями. Также он поздравил военных с прошедшей Пасхой и преподнес им редкую икону.

Кроме того, Владимир Путин побывал в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Обе рабочие поездки не были заранее запланированы.