18 апреля 2023, 08:28
Первые минуты визита Путина в штаб группировки войск «Днепр» попали на видео
Канал «Звезда» опубликовал первые кадры визита Путина в штаб группировки войск «Днепр»
Канал «Звезда» выложил первые кадры визита президента Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр на Херсонском направлении. Видео появилось в Telegram.
На нем видно, как глава государства прилетает на вертолете, пересаживается на машину, здоровается за руку с представителями штаба, в том числе с командующим группировкой войск генералом-полковником Олегом Макаревичем.
Реклама
Посетив штаб, Путин впервые побывал в Херсонской области. Он попросил военачальников доложить об обстановке как на Херсонском, так и на Запорожском направлении. Президент подчеркнул, что не желает отвлекать штаб, поэтому работа будет по-деловому короткой, но ему важны обмен информацией и мнениями. Также он поздравил военных с прошедшей Пасхой и преподнес им редкую икону.
Кроме того, Владимир Путин побывал в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике. Обе рабочие поездки не были заранее запланированы.
Видео
Владимир Путин
Херсонская область
Реклама
Реклама