Важное 18 апреля 2023, 08:02 Путин попросил доложить ему об обстановке на Запорожском направлении Путин в штабе группировки войск «Днепр» попросил доложить о ситуации на 2 направлениях СВО РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении попросил доложить ему об обстановке не только на этом, но и на Запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем — на Запорожском. И после этого прошу Михаила Юрьевича [Теплинского] высказать свои соображения», — произнес Путин.

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Он добавил, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский достаточно долго находился на передовой и сделал «очень обстоятельный» доклад, который высоко оценили в Минобороны и Генштабе.

Президент отметил, что не хочет отвлекать представителей штаба от прямых обязанностей, поэтому работа будет происходить «по-деловому, коротко, но конкретно». Владимир Путин подчеркнул, что для него важны их мнение и обмен информацией.

Посетив штаб группировки войск «Днепр», Путин побывал в Херсонской область в первый раз.