18 апреля 2023, 08:02
Путин попросил доложить ему об обстановке на Запорожском направлении
Путин в штабе группировки войск «Днепр» попросил доложить о ситуации на 2 направлениях СВО
Президент России Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении попросил доложить ему об обстановке не только на этом, но и на Запорожском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем — на Запорожском. И после этого прошу Михаила Юрьевича [Теплинского] высказать свои соображения», — произнес Путин.
Реклама
Он добавил, что командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский достаточно долго находился на передовой и сделал «очень обстоятельный» доклад, который высоко оценили в Минобороны и Генштабе.
Президент отметил, что не хочет отвлекать представителей штаба от прямых обязанностей, поэтому работа будет происходить «по-деловому, коротко, но конкретно». Владимир Путин подчеркнул, что для него важны их мнение и обмен информацией.
Посетив штаб группировки войск «Днепр», Путин побывал в Херсонской область в первый раз.
Владимир Путин
Обстановка в Запорожье
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
Реклама