Власть 18 апреля 2023, 08:01 Путин поздравил военных группировки войск «Днепр» с Пасхой Президент Путин поздравил военных группировки войск «Днепр» с Пасхой РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин во время своего визита в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил бойцов с Пасхой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Глава государства поздравил офицеров с праздником Пасхи, передал им в дар копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, „одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи“», — заявили в Кремле.

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Путин во время своего посещения штаба заслушал доклады командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, и других высших офицеров по ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях.

Глава государства впервые посетил Херсонскую область. В первый раз Путин посетил новые регионы РФ 19 марта, тогда он приехал в Мариуполь. После этого он направился в Ростов-на-Дону, где созвал совещание и заслушал доклады военных начальников в штабе СВО.