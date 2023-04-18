Важное 18 апреля 2023, 07:47 Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР Президент России Путин заслушал доклады командования в штабе Нацгвардии «Восток» в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин впервые посетил Луганскую Народную Республику. Он заслушал доклады офицеров в штабе национальной гвардии «Восток», сообщили в Кремле.

«[Президент] принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении», — сообщила пресс-служба.

Реклама

Глава государства также поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы. Этот визит стал его первой рабочей поездкой в ЛНР.

Ранее Владимир Путин приезжал в штаб группировки «Днепр» на Херсонском направлении. Об обстановке на этом участке проведения спецоперации ему доложили командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, командующий группировкой «Днепр» Олег Макаревич и другие.

В понедельник глава государства обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу проведение внезапной проверки Тихоокеанского флота с участием 25 тысяч военнослужащих и 167 боевых кораблей, которая стартовала 14 апреля. Владимир Путин сказал, что первый этап учений прошел на высоком уровне. Завершающий начнется 18 апреля.