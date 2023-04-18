Важное 18 апреля 2023, 07:16 Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Он приехал в Херсонскую область впервые. Об этом информировала пресс-служба главы государства.

«Владимир Путин в штабе группировки войск „Днепр“ в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск „Днепр“ генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников», — процитировал ее ТАСС.

Ранее, в середине марта, президент посетил Мариуполь в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что решил на примере этого города оценить ход восстановительных работ. Путин сам сел за руль и объехал на автомобиле несколько районов Мариуполя, пообщался с местными жителями. Глава государства осмотрел восстановленное всего за три месяца здание филармонии (уже в апреле там наметили спектакль), береговую линию в районе яхт-клуба и жилые дома в микрорайоне Невском.