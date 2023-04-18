Власть 18 апреля 2023, 08:15 Поездки Путина к военным в ЛНР и Херсонскую область не готовились заранее Кремль: визит Путина в ЛНР и Херсонскую область не готовился заранее РИА «Новости»

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Рабочие поездки российского президента Владимира Путина в штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении не были запланированными. Об этом заявили в пресс-службе главы государства, написал ТАСС.

«Поездки президента Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику, а также совещания в штабах „Днепр“ и „Восток“ заранее не готовились», — рассказали в Кремле.

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Путин во время своих поездок заслушал доклады военачальников об обстановке на Запорожском, Херсонском и Луганском направлениях. Также он поздравил военных штаба группировки войск «Днепр» с Пасхой и подарил им редкую икону.

Глава государства впервые посетил ЛНР и Херсонскую область. Российский лидер во время прошлой поездки в новые регионы страны 19 марта приехал в Мариуполь. Он вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным встретился с местными жителями и осмотрел несколько объектов в городе.