Матвиенко подтвердила, что вакцинация от ковида не будет обязательной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в России не будут вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. По ее словам, это грубое нарушение закона.

«Еще раз хочу подтвердить, все мы сторонники того, что никакой обязательной вакцинации быть не может, потому что это будет грубое нарушение закона и тех правил, которые у нас существуют», — сказала Валентина Матвиенко на заседании Совфеда.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что иногда добровольные прививки могут стать обязательными. По его мнению, это зависит от интересов государства.

Президент России Владимир Путин отметил, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Он считает, что россияне должны сами осознать важность прививки и риски, если от нее отказаться.

Вопрос о введении обязательной вакцинации на территории России появился после заявления властей Якутии. Однако правительство республики быстро поменяло свое решение, в релизе они заменили слово «обязательная» вакцинация на «массовую».