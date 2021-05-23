Медведев пояснил свои слова об обязательной вакцинации

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется при добровольной вакцинации, но пока она идет медленно. Об этом написал в Facebook зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У нашей страны есть шансы получить коллективный иммунитет от SARS-CoV-2 в ходе добровольной вакцинации. Хотя пока она идет медленно, что грозит нам новыми волнами заболеваемости», — завил он.

При этом Медведев добавил, что иммунитет, по мнению большинства исследователей, не будет пожизненным. По этой причине понадобятся регулярные прививки на основе календаря вакцинации.

Так зампред Совбеза РФ прокомментировал реакции на его высказывание о том, что в некоторых случаях страны могут вводить обязательную вакцинацию. Он еще раз напомнил, что в том своем выступлении говорил о добровольном характере вакцинации в России. По его словам, в некоторых случаях при большой общественной опасности развития пандемии страны вводят обязательную вакцинацию. Таким образом Медведев прокомментировал слова коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации.

«И последнее — для исторической точности: в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», — добавил Медведев.

Он выступил 19 мая на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме. Тогда зампред Совбеза РФ назвал вполне разумным подход, когда вакцинация добровольная, но при этом иногда может носить и общеобязательный характер в государственных интересах и в интересах защиты большинства людей.