Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от ковида

Власти Якутии обязали работодателей обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников. Противников прививок в случае отказа теперь могут не пускать на работу. За нарушения новых правил предусмотрели крупный штраф. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

«В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе. Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества», — говорится в сообщении руководства Якутии.

По данным сайта, эпидемическая ситуация в Якутии остается напряженной, поэтому власти поручили руководителям всех муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации.

«Коллективный иммунитет в республике должен быть выработан в кратчайшие сроки», — заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева. Глава Якутии Айсен Николаев призвал чиновников подойти к организации обязательной масштабной вакцинации ответственно. Федеральные власти не раз говорили, что вакцинация — это дело добровольное.