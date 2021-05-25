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    25 мая 2021, 12:59

    Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от ковида

    Андрей Иванов

    Власти Якутии обязали работодателей обеспечить обязательную вакцинацию сотрудников. Противников прививок в случае отказа теперь могут не пускать на работу. За нарушения новых правил предусмотрели крупный штраф. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

    Якутия первой в России ввела обязательную вакцинацию от ковида

    «В случае необоснованного отказа от вакцинирования работник может быть не допущен к работе. Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию. К ним будут применяться штрафные санкции от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества», — говорится в сообщении руководства Якутии.

    По данным сайта, эпидемическая ситуация в Якутии остается напряженной, поэтому власти поручили руководителям всех муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации.

    «Коллективный иммунитет в республике должен быть выработан в кратчайшие сроки», — заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева. Глава Якутии Айсен Николаев призвал чиновников подойти к организации обязательной масштабной вакцинации ответственно. Федеральные власти не раз говорили, что вакцинация — это дело добровольное.