Прививка ради работы. Российские регионы задумались об обязательной вакцинации

Якутия объявила о начале обязательной вакцинации. Такое решение сразу же вызвало волну обсуждений, но власти региона поспешили изменить свое заявление. Несмотря на обновленное сообщение без слова «обязательная», другие регионы уже задумались о принудительных прививках и альтернативных вариантах.

Якутия

Днем 25 мая на сайте якутского правительства сообщили о введении в регионе новых правил вакцинации. В первую очередь привиться обязали всех работников образовательной сферы, которые занимаются организацией детского летнего отдыха и мероприятиями республиканского масштаба.

«В соответствии с принятыми нормативными актами федерального и республиканского уровня в случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе», — заявили власти.

Особые требования предъявили работодателям. Если организация не обеспечила вакцинацию сотрудников, то ее ждет штраф от 200 тысяч рублей. Также сделать прививки обязали всех членов семьи беременных женщин. Власти поручили руководителям всех муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации.

«Коллективный иммунитет в республике должен быть выработан в кратчайшие сроки», — отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева.

Заявление якутских властей стали активно обсуждать в прессе. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал другим регионам взять пример с республики. При этом он подчеркнул, что документ об обязательной вакцинации должен быть грамотно составлен.

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С ним не согласился ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов. Он пояснил «360», что перед прививкой человека необходимо обязательно проверять на наличие антител. По словам ученого, другие регионы вряд ли последуют за Якутией.

«Это неразумно вообще. <…> Это перебор. Это тоже бывает всегда», — заключил Ершов.

Уже к вечеру якутские власти разместили обновленное сообщение о вакцинации во всех официальных аккаунтах правительства в соцсетях. В разъяснении пропала фраза об «обязательных прививках».

Как пояснила Игнатьева, сотрудники должны по приказу работодателя прийти в прививочный пункт, но там они могут оформить информированный отказ от прививки или медицинский отвод. Если работник согласен пройти вакцинацию, то ему введут препарат от коронавируса.

Ульяновская область

Идею об обязательной вакцинации на предприятиях подхватили власти Ульяновской области. Врио губернатора региона Алексей Русских подписал указ о дополнительных мерах борьбы с распространением коронавируса.

Согласно документу, чтобы стимулировать работодателей к вакцинации своих сотрудников, все организации и индивидуальных предпринимателей разделят на две группы.

«В первую категорию войдут те работодатели, где численность вакцинированных работников и переболевших составляет менее 60% от штатной численности, во вторую группу — более 60%. В зависимости от этого на работодателей будут возложены обязанности по переводу сотрудников на дистанционный режим работы», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

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Работодатели, попавшие в первую группу, должны будут отправить на удаленку как минимум 40% непривитых сотрудников. Второй категории организаций придется перевести на дистанционную работу 10% штата. Также работодатели должны будут проводить тестирование на ковид своих сотрудников не реже одного раза в две недели. Указ начнет действовать уже с 1 июня 2021 года.

ХМАО и Ленинградская область

Еще до появления нового сообщения опыт Якутии решили изучить в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре).

«Работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — заявила губернатор региона Наталья Комарова на заседании оперативного штаба.

Глава автономного округа поручила ознакомиться с инициативой правительству. Она подчеркнула, что постановление об обязательной вакцинации подписал главный санитарный врач Якутии.

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Не остался в стороне и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона оказался против обязательных прививок и придумал «кое-что получше».

«Надо более мягко к этой теме относиться. Будь моя воля, сделал бы так, как в некоторых странах. Вот человек отказался вакцинироваться, но в итоге заболел, половину больничного ему не оплачивать. Полностью отказать нельзя, но и 100% тоже. Это же будет справедливо?» — поинтересовался Дрозденко у 47News.

Он добавил, что для неработающих нужно будет придумать другие варианты. В качестве примера губернатор привел отказ в выдаче путевок на отдых. Также Дрозденко отметил, что вакцинация должна стать обязательной для тех, кто планово ложится в больницу.

Позиция ВОЗ

Ранее введение обязательной вакцинации в разных странах не исключила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом пока о таком сценарии речи не идет.

«ВОЗ не представляет себе, что в настоящее время страны будут прибегать к вакцинации против COVID-19 в приказном порядке, однако, безусловно, бывают ситуации, когда может быть настоятельно рекомендовано сделать прививку», — процитировал ТАСС официального представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.

По словам Яшаревича, примером подобной ситуации может быть вакцинация работников сферы здравоохранения. Прививать таких специалистов необходимо, чтобы обеспечить как их безопасность, так и пациентов. При этом представитель ВОЗ подчеркнул, что объявление обязательной вакцинации требует крайней осторожности, так как оно может усилить неравенство в социальной и сфере здравоохранения.