Медведев объяснил, когда прививки могут быть обязательными

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что прививки в России добровольны. Но иногда они могут быть обязательными — все зависит от интересов государства.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в интересах государства могут носить обязательный характер», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в таком случае соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности. Медведев добавил, что над этой темой должны поработать юристы и специалисты, которые занимаются вакцинацией.

В марте правительство России, как сообщал ТАСС со ссылкой на Михаила Мурашко, внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о включении в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против коронавируса.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в России в городах с высокой плотностью населения. Он призвал россиян не ждать третьей волны ковида, а как можно скорее вакцинироваться.

ФАС согласовала максимальную стоимость на «Спутник Лайт». Предельная отпускная цена на вакцину «Спутник Лайт» составит 342,36 рубля.