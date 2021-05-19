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    19 мая 2021, 14:02

    Медведев объяснил, когда прививки могут быть обязательными

    Екатерина Шамина

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что прививки в России добровольны. Но иногда они могут быть обязательными — все зависит от интересов государства.

    Медведев объяснил, когда прививки могут быть обязательными

    «Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в интересах государства могут носить обязательный характер», — сказал Дмитрий Медведев.

    Он отметил, что в таком случае соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности. Медведев добавил, что над этой темой должны поработать юристы и специалисты, которые занимаются вакцинацией.

    В марте правительство России, как сообщал ТАСС со ссылкой на Михаила Мурашко, внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о включении в национальный календарь профилактических прививок вакцинацию против коронавируса.

    Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о напряженной ситуации с коронавирусом в России в городах с высокой плотностью населения. Он призвал россиян не ждать третьей волны ковида, а как можно скорее вакцинироваться.

    ФАС согласовала максимальную стоимость на «Спутник Лайт». Предельная отпускная цена на вакцину «Спутник Лайт» составит 342,36 рубля.