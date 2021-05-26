Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от ковида. Люди должны сами осознать важность прививки и какие риски появляются, если от нее отказаться. Такое заявление российский лидер сделал на совещании по экономическим вопросам. Отрывок выступления опубликовал телеканал «Россия 24».

При этом Владимир Путин подчеркнул, что широкая вакцинация — самый цивилизованный способ сформировать общий иммунитет.

«Я хочу еще раз обозначить свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», — заявил президент России.

Путин призвал россиян еще раз подумать. Он напомнил, что российская вакцина на практике показала себя, как самая надежная и безопасная, а для проведения процедуры в стране есть все условия.

«Специалисты видят, что она не вредит здоровью и не приводит к осложнениям. Но защищает от угрозы заражения или предупреждает тяжелое течение болезни», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что самым главным остается здоровье, а уже оно напрямую связано с ситуацией в экономике и социальной сфере.