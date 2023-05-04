Власть 04 мая 2023, 15:27 Атака на Кремль приведет к эскалации конфликта — Медведев Медведев: атака дронами Кремля приведет к эскалации конфликта, как и хотят в США Публичное достояние

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Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировали призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта. Российский политик заявил, что именно этого и хотят некоторые западные страны, написало РИА «Новости».

«Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе», — подчеркнул Медведев.

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Беспилотники попытались атаковать резиденцию президента Владимира Путина в ночь на 3 мая. Дроны успешно ликвидировали, но два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца получили повреждения.

Ударить по Кремлю пыталась Украина, сообщили в пресс-службе президента РФ. Это могло быть спланированно покушение на Владимира Путина, Россия ставила за собой право на ответные действия. Медведев ранее предлагал пойти на крайние меры.

Власти Украины и США начали заявлять, что не причастны к произошедшему. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал из попытки откреститься от атаки на Кремль смехотворными. Следственный комитет России завел уголовное дело.