Власть 04 мая 2023, 13:14 Названы повреждения, которые Кремль получил из-за атаки беспилотников Песков: купол Сенатского дворца в Кремле поврежден из-за атаки беспилотников РИА «Новости»

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Небольшие повреждения получили два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца после атаки беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол», — сказал он.

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По его словам, листы заменят уже 4 или 5 мая. Представитель Кремля пообещал, что «все будет как новое». Он уточнил, что никаких других разрушений или повреждений не зафиксировали.

Песков затруднился ответить на вопрос, опубликуют ли официальные кадры с места происшествия. По его мнению, специальные службы должны принять решение о том, стоит ли обнародовать видео и снимать крышу вблизи, «когда такие опасности существуют».

«Если примут такое решение, то возможно [распространение кадров], если нет, то нет», заключил он.

Атака беспилотников на Кремль случилась в ночь на 3 мая. Дмитрий Песков подчеркнул, что президента Владимира Путина там не было в момент ЧП. Глава государства находился в своей резиденции в Московской области.