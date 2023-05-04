Москва 04 мая 2023, 13:08 Попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль выглядят смешно — Песков Песков: попытки Украины и США откреститься от атаки на Кремль выглядят смехотворно Unsplash

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После атаки беспилотников на Кремль власти Украины и США начали твердить о своей непричастности. Оправдания правящих элит выглядят очень комично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

«Попытки от этого откреститься — и в Киеве, и в Вашингтоне — они, конечно, абсолютно смехотворны», — сказал Песков.

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Следственный комитет РФ и другие ведомства расследуют произошедшее.

Тем не менее спланированную режимом украинского президента Владимира Зеленского террористическую акцию назвали покушением на главу Российской Федерации Владимира Путина. Нападение беспилотников на Кремль также выгодно США, поэтому они могли участвовать в его подготовке.

Китайские эксперты считают, что атакой беспилотника пытались сорвать парад в честь Дня Победы на Красной площади. Однако отменять традиционное торжественное шествие в Москве не собираются. Путин как обычно выступит на параде.