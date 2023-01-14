Спецоперация 14 января 2023, 18:17 Жительница Соледара рассказала о польских и британских наемниках в ВСУ Жительница Соледара Тарадайко рассказала о наемниках из Польши и Британии в рядах ВСУ РИА «Новости»

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В рядах ВСУ в Соледаре было много наемников из Польши и Британии, рассказала жительница города Светлана Тарадайко. Об этом написало РИА «Новости».

Она отметила, что боеве действия в Соледаре идут с апреля, и за этот период местные жители видели много поляков.

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«Поляки, британцы, темнокожие. Достаточно много», — подытожила Светлана.

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По ее словам, гражданское население старалось по возможности не контактировать с наемниками и в основном оставалось в подвалах.

Ранее пленный солдат ВСУ также рассказывал о наемниках из США в Новоселовском ЛНР.

ВС России взяли под контроль Соледар на этой неделе. В его освобождении участвовала разнородная группировка войск.

Скоро город включат в зону административной ответственности ДНР. Жители Соледара с местной пропиской получат все социальные гарантии, предусмотренные в Донецкой Народной Республике. В течение месяца после подачи документов они смогут получить российские пенсии.