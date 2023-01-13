Спецоперация 13 января 2023, 18:12 Пленный солдат сообщил об американских наемниках в Новоселовском ЛНР Пленный солдат рассказал РИА «Новости» об американских наемниках в Новоселовском ЛНР РИА «Новости»

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В рядах ВСУ в поселке Новоселовское Луганской Народной Республики находились американские наемники. Об этом рассказал РИА «Новости» пленный украинский военнослужащий.

«По правому флангу началась стрельба, американцы сидели в подвале. Ребята зашли и закидали гранатами», — отрывочно сообщил пленный.

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В ответ на уточняющий вопрос журналиста он отметил, что «ребята» — предположительно ВС России либо бойцы группы «Вагнер». Один из американцев кричал по рации, что ему нужна помощь, — он хотел эвакуироваться. По словам собеседника агентства, он подошел к солдатам ВСУ, они показали ему направление, и он пошел. Пленный отметил, что у наемников «своя эвакуация», которая при этом ничем не отличается — используется «та же самая бронемашина».

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Накануне Минобороны России сообщило, что артиллеристы и армейская авиация ВС России ударили по позициям ВСУ в Новоселовском, а также в районе Кисловки и Брестового Харьковской области.