Общество 14 января 2023, 16:46 Жители Соледара получат российские пенсии в течение месяца после подачи документов Глава Шахтерска Шатов: жителям Соледара выплатят пенсии после подачи документов Pxhere

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Жителям освобожденного Соледара в ДНР выплатят пенсии в течение одного месяца после того, как они подадут нужный набор документов. Об этом рассказал глава Шахтерска Александр Шатов в субботу, 14 января, на встрече с эвакуированными. Его процитировал ТАСС.

«Если на пенсию люди сдают документы, через месяц вы получаете выплату. Вы сдали документы, то в течение месяца вам уже приходит выплата», — сказал он.

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на встрече отметил, что сбор документов не должен занять много времени. Он призвал эвакуированных готовить бумаги уже сейчас. Город должны зачистить полностью, чтобы на территорию Соледара могли попасть особые службы, добавил Пушилин.

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В российском Минобороны сообщили, что Вооруженные силы страны завершили освобождение города вечером 12 января. В оборонном ведомстве пояснили, что Соледар имеет стратегического значение для продолжения наступательных действий. За трое суток российские военные уничтожили в районе города более 700 украинских бойцов.