Спецоперация 13 января 2023, 23:31 Соледар взяла разнородная группировка войск — Минобороны Минобороны России: наступление на Соледар предусматривало решение комплекса боевых задач РИА «Новости»

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Наступательные действия, в результате которых Россия установила контроль над Соледаром, предусматривали выполнение комплекса боевых задач, сообщили в Минобороны. Там добавили, что в освобождении города участвовала разнородная группировка отечественных войск.

Для достижения цели российские военные выполняли ряд действий. Они блокировали Соледар с севера и юга, изолировали район ведения боевых действий, не позволили украинским военным перебросить к городу подкрепление и продолжали наносить огневое поражение противнику.

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В министерстве подчеркнули, что при штурме Соледара важную роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнер». Представители Минобороны назвали их действия мужественными и самоотверженными.

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В течение последних трех дней в боях за населенных пункт удалось уничтожить около 700 военнослужащих ВСУ, уточнили в министерстве обороны. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВС России нанесли поражение 300 единицам украинской военной техники. После взятия Соледара появилась возможность продвижения в сторону Артемовска.