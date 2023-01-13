13 января 2023, 23:31
Соледар взяла разнородная группировка войск — Минобороны
Минобороны России: наступление на Соледар предусматривало решение комплекса боевых задач
Наступательные действия, в результате которых Россия установила контроль над Соледаром, предусматривали выполнение комплекса боевых задач, сообщили в Минобороны. Там добавили, что в освобождении города участвовала разнородная группировка отечественных войск.
Для достижения цели российские военные выполняли ряд действий. Они блокировали Соледар с севера и юга, изолировали район ведения боевых действий, не позволили украинским военным перебросить к городу подкрепление и продолжали наносить огневое поражение противнику.
Реклама
В министерстве подчеркнули, что при штурме Соледара важную роль сыграли бойцы ЧВК «Вагнер». Представители Минобороны назвали их действия мужественными и самоотверженными.
Реклама
В течение последних трех дней в боях за населенных пункт удалось уничтожить около 700 военнослужащих ВСУ, уточнили в министерстве обороны. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВС России нанесли поражение 300 единицам украинской военной техники. После взятия Соледара появилась возможность продвижения в сторону Артемовска.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Соледар
Реклама
Реклама