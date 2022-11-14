Спецоперация 14 ноября 2022, 12:36 Зеленский заявил в Херсоне, что Украина готова к миру Reuters: президент Украины Зеленский выступил перед силовиками в Херсоне

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Украинский Президент Владимир Зеленский прибыл в занятый вооруженными силами Украины Херсон. Об этом сообщило агентство Reuters.

Зеленский выступил перед украинскими силовиками.

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«Мы движемся вперед и мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — сказал он.

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Он также добавил, что Украина не пустит в Херсон журналистов, якобы потому что там надо провести работы по разминированию.

Вооруженные силы Украины пытались сорвать перевозку мирных жителей и переброску российских войск. Боевики ударили по Новой Каховке во время эвакуации. В результате погиб один человек, трое получили ранения.

Россия отвела войска за Днепр, чтобы сохранить боеспособность своих подразделений и жизни военных. Украина 11 ноября объявила о взятии Херсона под свой контроль. Между тем около 70% Херсонской области по-прежнему находится под контролем России. Однако в области сейчас нет ни электричества, ни воды, ни мобильной связи, продукты и лекарства в дефиците.