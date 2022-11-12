Происшествия 12 ноября 2022, 18:42 Один человек погиб и три получили ранения при ударе ВСУ по Новой Каховке Глава Новой Каховки Леонтьев: в результате обстрела ВСУ погиб один человек РИА «Новости»

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Жертвой обстрела украинских боевиков в центре Новой Каховки стал один человек. Ранения, по данным местных властей, получили еще трое, сообщил ТАСС.

ВСУ били по Новой Каховке из ствольной артиллерии во время эвакуации жителей. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев отметил, что на месте удара находились свыше 200 человек, среди них много пожилых людей и детей.

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«На этот момент достоверно известно об одном погибшем <…> мирном жителе, трех раненых», — отметил он, уточнив, что эвакуация жителей Новой Каховки продолжается.

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Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев ранее рассказал, что обстрел начался в самый пик эвакуации.

В субботу, 12 ноября, украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, снаряды попали в газовый распределитель. Под минометным огнем оказалось несколько населенных пунктов.