12 ноября 2022, 15:22
ВСУ ударили по Новой Каховке во время эвакуации мирных жителей
Власти Новой Каховки: около 200 желающих эвакуироваться были на месте удара ВСУ
Украинские боевики обстреляли центр Новой Каховки из ствольной артиллерии во время эвакуации местных жителей. Об этом сообщил ТАСС.
Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев отметил, что ВСУ начали обстрел в самый разгар эвакуации — в 12:00 по местному времени.
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«ВСУ прекрасно знали, что тут находятся гражданские — дети, женщины, старики. Тем не менее вы сами воочию увидели, какой обстрел происходит в разгар эвакуации», — сказал он корреспонденту агентства.
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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев подтвердил, что в центре произошел обстрел. На месте удара были порядка 200 граждан, в частности, пожилые люди и дети, которые хотели эвакуироваться из города. Политик добавил, что местное население устало от постоянных обстрелов.
Минобороны 12 ноября сообщило, что российские силы пресекли попытку атаки ВСУ и наемников на трех направлениях фронта. Украинские боевики потеряли более 160 человек при неудаче на Купянском направлении.
Эвакуации
Специальная военная операция РФ на Украине
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