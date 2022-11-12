Происшествия 12 ноября 2022, 15:22 ВСУ ударили по Новой Каховке во время эвакуации мирных жителей Власти Новой Каховки: около 200 желающих эвакуироваться были на месте удара ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли центр Новой Каховки из ствольной артиллерии во время эвакуации местных жителей. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель администрации Новокаховского городского округа Руслан Агаев отметил, что ВСУ начали обстрел в самый разгар эвакуации — в 12:00 по местному времени.

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«ВСУ прекрасно знали, что тут находятся гражданские — дети, женщины, старики. Тем не менее вы сами воочию увидели, какой обстрел происходит в разгар эвакуации», — сказал он корреспонденту агентства.

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Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев подтвердил, что в центре произошел обстрел. На месте удара были порядка 200 граждан, в частности, пожилые люди и дети, которые хотели эвакуироваться из города. Политик добавил, что местное население устало от постоянных обстрелов.

Минобороны 12 ноября сообщило, что российские силы пресекли попытку атаки ВСУ и наемников на трех направлениях фронта. Украинские боевики потеряли более 160 человек при неудаче на Купянском направлении.