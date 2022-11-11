Важное 11 ноября 2022, 16:45 Минобороны Украины объявило о взятии Херсона под контроль Министерство обороны Украины сообщило об установлении контроля над Херсоном Соцсети

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Город Херсон перешел под контроль украинских военных. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Twitter.

«Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ», — заявили в военном ведомстве.

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Ранее руководитель военно-гражданской администрации Херсона Александр Кобец сообщал, что в городе остались примерно 100 тысяч мирных жителей после отвода российских войск. Их вывод продолжается.

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Министерство обороны России днем 11 ноября сообщило о выводе войск из Херсона на левый берег Днепра в соответствии с принятым ранее планом. Приказ организовать новую линию обороны отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Также ранее стало известно, что подорвали Антоновский мост, соединяющий два берега Днепра. Появилось видео с разрушенными пролетами переправы.