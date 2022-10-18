Зеленский заявил о выведении из строя 30% электростанций Украины за восемь дней | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 13:25 Зеленский заявил о выведении из строя 30% электростанций Украины за восемь дней Президент Украины Зеленский: с 10 октября из строя вывели 30% украинских электростанций РИА «Новости»

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Власти Украины оценили урон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. За последние восемь дней серьезные повреждения получили 30% электростанций, сообщил в своем Twitter президент страны Владимир Зеленский.

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», — написал он.

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Вооруженные силы России спустя два дня после теракта на Крымском мосту начали наносить массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Утром 18 октября в Киеве пострадала одна из крупнейших ТЭЦ, линии электропередач в Днепропетровской области, взрывы произошли в промзоне Харькова. Воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.

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ВСУ сегодня обстреляли приграничные населенные пункты России. В Курской области под огнем оказались поселок Теткино и село Попово-Лежачи, в Белгородской — железнодорожная станция в одном из сел.