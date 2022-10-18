ВСУ обстреляли Курскую область | 360°

Важное 18 октября 2022, 11:39 ВСУ обстреляли Курскую область Губернатор Старовойт заявил об обстреле поселков Теткино и Попово-Лежачи в Курской области

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Украинские войска атаковали населенные пункты Курской области. Они обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Сейчас ВСУ ведут обстрел поселка Теткино и села Попово-Лежачи. Есть информация о перебоях с электричеством», — написал он в 11:31.

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Поселок Теткино и Попово-Лежачи находятся в Глушковском районе Курской области. В последний раз их обстреливали 13 октября. Тогда же под огнем оказалось село Гуево Суджанского района. Никто не пострадал, но населенные пункты остались без электричества, так как украинские войска ударили по местной подстанции. На следующий день электроснабжение восстановили.

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Кроме того, 18 октября боевики нанесли удары по Белгородской области. Они обстреляли железнодорожную станцию в одном из сел одноименного района. Местный житель получил осколочные ранения.