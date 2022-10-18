Пригород Днепропетровска пострадал от взрыва | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 08:48 Пригород Днепропетровска пострадал от взрыва «Страна»: в пригороде Днепропетровска произошел взрыв, поврежден объект энергетики

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Новый взрыв произошел в пригороде Днепропетровска, сообщил ТАСС со ссылкой на местный сайт «Страна». Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко подтвердил в своем Telegram-канале, что утром 18 октября произошла новая атака.

Ночью обстреливали Никопольский район, никто не пострадал. Повреждены объекты местного агропредприятия и линии электропередач. Почти тысяча жителей села Вышетарасовка осталась без света и связи. Специалисты начнут восстанавливать сети, как только отменят воздушную тревогу. Кроме того, в полночь украинские военные сбили один дрон-камикадзе.

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«Теперь новая атака на область. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Берегите себя!», — написал Валентин Резниченко.

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Утром журналисты сообщили о новом взрыве, а местные жители опубликовали в соцсетях фотографии столбов дыма. Однако точное место ударов пока неизвестно. Telegram-канал Readovka сообщил, что Воздушно-космические силы атаковали объект энергетической инфраструктуры, некоторые районы города остались без водоснабжения.