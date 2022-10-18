Мэр Харькова сообщил о сериях взрывов по району одного из промышленных предприятий | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 08:54 Мэр Харькова сообщил о сериях взрывов по району одного из промышленных предприятий Мэр Харькова Терехов: в городе за пять минут было две серии взрывов

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В Харькове за пять минут произошло две серии взрывов, под ударом оказался район одного из промышленных предприятий. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Харьков под обстрелом — в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», — написал он.

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Местные жители сообщили минимум о трех взрывах, в том числе, в самом центре города. На месте одного из взрывов произошел сильный пожар.

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Украинские СМИ сообщают, что по всей территории страны снова объявлена воздушная тревога.

Днем ранее представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о поражении украинской батареи РСЗО «Смерч» и батареи американских гаубиц M777 в Харьковской области. Также средствами ПВО ликвидировали беспилотники противника в районе населенного пункта Ягодное, а в районе населенного пункта Фиголевка уничтожили склад боеприпасов.