Одна из крупнейших украинских ТЭЦ пострадала в Киеве | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 10:04 Одна из крупнейших украинских ТЭЦ пострадала в Киеве Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах на объекте энергоинфраструктуры в Деснянском районе

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Не меньше трех взрывов произошло в Деснянском районе Киева. Повреждения получил крупный объект энергетической инфраструктуры, предположительно,ТЭЦ-6. Факт обстрела подтвердил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

«Утром в Киеве снова взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры. Все службы следуют на место. Более подробная информация впоследствии», — написал он.

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Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил в своем Telegram-канале, что на левом берегу зафиксировали, предварительно, три прилета. Пострадал объект энергообеспечения. Какой именно, он уточнять не стал. Однако Telegram-канал «Донецкий стрингер» заявил, что пострадала ТЭС-6.

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В Деснянском районе находится Киевская теплоэлектроцентраль № 6, или ТЭЦ-6. Она снабжает теплом пять районов столицы Украины и считается одной из крупнейших на территории страны.

Две серии взрывов также прогремели в промзоне Харькова. Мэр Игорь Терехов сообщил, что пострадало одно из предприятий.