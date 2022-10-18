Железнодорожная станция в Белгородской области попала под обстрел | 360°

Важное 18 октября 2022, 11:26 Железнодорожная станция в Белгородской области попала под обстрел Губернатор Гладков сообщил об обстреле железнодорожной станции в Белгородской области

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Атака велась на железнодорожную станцию в одном из сел Белгородского района Белгородской области. Известно об одном пострадавшем. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Снарядами была обстреляна территория железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Есть пострадавший, мужчина с осколочными ранениями мягких тканей нижних конечностей», — написал он.

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Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. По словам Гладкова, на месте работают все оперативные службы. В результате удара контактная сеть железнодорожных путей оказалась повреждена. В связи со случившемся приостановлено движение поездов. Аварийные бригады начали устранять последствия атаки.

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Ранее 18 октября СМИ написали, что в Белгороде слышны взрывы и работает система ПВО. Белгородская область находится на границе с Украиной и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.