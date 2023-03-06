06 марта 2023, 17:19
Зеленский проговорился о тяжелой для ВСУ ситуации в Артемовске
Президент Украины Зеленский: сражение в Артемовске стало одним из самых тяжелых для ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский не стал отрицать, что в Артемовске сложилась тяжелая для украинской армии ситуация. Его слова привела газета Daily Mail.
«Это одна из самых тяжелых битв. Болезненная и трудная», — заявил украинский лидер.
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В материале также отмечается, что Россия полна решимости взять Артемовск под свой контроль, украинские пути поставок в город сужаются. Он практически окружен российской армией.
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По данным советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина, в Артемовске остаются около 10 тысяч украинских солдат. Согласно информации зарубежных СМИ, ВСУ несут огромные потери на этом направлении и уже начали вывозить оттуда бронетехнику. Также появились данные о том, что в последние дни украинские чиновники готовят общество к сдаче Артемовска. При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что город не сдадут, и назвал его «крепостью».
Глава американского министерства обороны Ллойд Остин отметил, что контроль над Артемовском имеет в большей степени символическое значение, чем стратегическое.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Артемовск
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