06 марта 2023, 14:52
Стало известно, сколько солдат ВСУ осталось в Артемовске
Советник главы ДНР Гагин: в Артемовске осталось около 10 тысяч военнослужащих ВСУ
В Артемовске, окруженном российскими войсками, остаются около 10 тысяч украинских военнослужащих. Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин в эфире канала «Россия».
Он отметил, что это «достаточно большой гарнизон».
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«Некоторые части покинули город, некоторые — пытаются покидать. При этом наша артиллерия старается их достать», — добавил Гагин.
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Вооруженные силы Росси контролируют уже все подъезды к Артемовску, что сильно затрудняет поставки боеприпасов и переброску военных в ВСУ. Советник главы ДНР допустил, что украинская армия попытается прорваться в город, чтобы доставить туда боекомплект, и также будут попытки вырваться из города, в том числе с боем.
В Артемовске образовался «практически новый котел, который можно сравнить с Дебальцевским и другими, в которых ранее „варились“ ВСУ», констатировал Ян Гагин.
Зарубежные СМИ сообщают об огромных потерях украинских войск в Артемовске.
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