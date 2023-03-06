Мир 06 марта 2023, 14:50 Пентагон назвал Артемовск символом, а не стратегической точкой Глава Пентаона Остин: контроль над Артемовском имеет символическое значение РИА «Новости»

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Контроль над Артемовском имеет скорее символическое значение, нежели стратегическое. К такому выводу пришел глава Минобороны США Ллойд Остин. Его слова привело агентство Reuters.

«Я думаю, этот [город] имеет скорее символическое значение, чем стратегическое и оперативное», — сказал он.

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Это заявление он сделал во время визита в Иорданию.

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При этом Остин воздержался от комментариев по поводу дальнейшей территориальной принадлежности города. Он сказал, что не будет предсказывать, перейдет ли Артемовск под контроль союзных сил. Но назвал возможность этого падением города. Однако он добавил, что переход Артемовска под контроль союзных сил необязательно будет символизировать перемены в ходе спецоперации.

К началу марта 2023 года бои за этот город стали одной из основных точек боевых действий. Ранее военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «360» заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным действительно идут споры относительно будущего Артемовска.