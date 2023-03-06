Спецоперация 06 марта 2023, 11:59 Испанские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске El Pais: ВСУ понесли огромные потери в Артемовске Сайт президента Украины

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ВСУ понесли огромные потери в Артемовске, где разместили свои лучшие подразделения. Об этом написала испанская газета El Pais. По данным издания, в городе сложилась тяжелая для украинской армии ситуация, однако войска не спешат покидать его.

Журналисты сообщили, что бойцы ВСУ 3 марта взорвали два моста, соединяющих единственный контролируемый Украиной подъезд к Артемовску и возвели на их месте понтонную переправу. На следующий день по ней попытались выехать мирные жители.

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Испанское СМИ написало также, что в Артемовск прибыло подкрепление для ВСУ, однако транспортное средство вышло из строя и войти в город удалось только со второй попытки.

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Ранее стало известно, что украинские войска начали вывозить бронетехнику из Артемовска. Вооруженным силам России удалось уничтожить колонну боевых машин пехоты у села Берховка в семи километрах то города. Там заметили около четырех машин и 10 военнослужащих ВСУ.