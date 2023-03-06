Мир 06 марта 2023, 03:11 Киев начал подготовку украинцев к сдаче Артемовска — СМИ NYT: власти Киева готовят украинцев к сдаче Артемовска в связи с наступлением ВС России РИА «Новости»

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Власти Украины начали подготовку украинцев к сдаче Артемовска вопреки заявлениям президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщили обозреватели издания The New York Times Мэтью Мпоук Бигг, Вивек Шанкар и Эндрю Крамер.

Журналисты напомнили об обещании Зеленского не сдавать Артемовск, которое украинский лидер сделал в прошлом месяце. Тогда, как упоминается в материале, президент Украины назвал город «крепостью».

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«Но в последние дни украинские чиновники готовят общественность к возможности его сдачи», — отметили обозреватели.

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Они также добавили, что вокруг Артемовска «сжимается кольцо». Военный аналитик Мик Райан согласился с изложенным журналистами мнением. Он указал, что российские военные медленно, но верно начали занимать позиции в Артемовске и вокруг него.

Вышедшая в прямой эфир из Киева журналистка Die Welt рассказала, что оставшиеся в Артемовске местные жители — это или очень пожилые люди, которые не хотят покидать свои дома, или те, кто ждет прихода российских военных. Журналистка отметила, что как и в других городах Донбасса среди населения есть пророссийские настроения. Люди прямо говорят, что ждут прихода и освобождения города российскими войсками.