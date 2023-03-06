Спецоперация 06 марта 2023, 09:26 Колонну бронетехники ВСУ уничтожили при бегстве из Артемовска «Русская весна»: российские войска уничтожают колонны техники ВСУ при побеге из Артемовска

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Украинские войска начали выводить технику из Артемовска (украинское название — Бахмут). Российские военные уничтожили колонну боевых машин пехоты у села Берховка, сообщил проект «Русская весна».

«Российские войска уничтожают колонны ВСУ, пытающиеся сбежать из Бахмута», — рассказали военкоры.

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Артиллеристы заметили не менее четырех боевых машин пехоты и около 10 военнослужащих у села Берховка в семи километрах от Артемовска в момент отступления. Военные решили по ним ударить, точность выстрелов помогли скорректировать беспилотники.

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Кадры операции показал военкор Евгений Поддубный. По информации канала «Россия 1», российские войска освободили около 40% Артемовска. Боевые действия в городе происходят без перерывов, бойцы прозвали это «артемовской мясорубкой». За ночь российские штурмовики выбили подразделения Вооруженных сил Украины с территории консервного завода. Украинские военные переоборудовали школы и детсады в свои военные объекты, артиллеристы разрушили целые жилые кварталы. Выходить из города им удается только по ночам по единственному коридору, который простреливают российские военные.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько недель назад предложил оставить Артемовск, но президент Владимир Зеленский, по информации СМИ, выступил против.