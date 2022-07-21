Запад убедился, что санкциями и давлением Россию не победить

В спецоперации произошел переломный момент. Политики Евросоюза убедились в том, что Россию не переломить. Они осознали собственную зависимость от США. И они явно недовольны своим положением, заявил в беседе с «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

Удар по всем националистам

Пришла сводка со спецоперации. Нужно отметить, конечно же, уничтожение лагеря националистов под Одессой. ВКС России высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в населенном пункте Константиновка Одесской области и уничтожили около 600 боевиков.

Это колоссальный удар по моральному состоянию не только украинской армии, но и всех националистически настроенных персонажей на Украине. Вот, они собрались, и огромное количество боевиков уничтожили

Также на территории овощной базы в Николаеве погибли 320 солдат Вооруженных сил Украины. Там тоже был временный лагерь. Мы предупредили — тех, кто не сдастся, уничтожат. Сейчас предупреждения стали работать.

Крах пропаганды

Батальон 100-й бригады территориальной обороны в Луцке Волынской области в полном составе отказался сопротивляться. Бригаду разоружили, зачинщиков арестовали, соединение решили реорганизовать. Жители Западной Украины бегут от мобилизации.

Это крах всей украинской пропаганды и надежд Запада на то, что спецоперация будет длиться до последнего украинца. Этого не произойдет. Россия раньше получит полный контроль над территориями, необходимыми для того, чтобы сесть за стол переговоров. Может быть, переговоров и не будет до тех пор, пока Украина полностью не перейдет под контроль России.

Ненужные самолеты

В сводках Минобороны России постоянно фигурирует уничтожение самолетов, например, под Донецком и Николаевом. Заявления Запада, что Украина получит его авиационную технику, не выдерживают никакой критики.

Американцы, конечно, могут поставить старые F-16 и какие-то ненужные самолеты. Они выставят кредит, это не помощь — в любом случае американцы используют Украину как отмывочную базу и получат от нее деньги

И что дальше? Кто будет на них летать? Если кто-то и сможет, то те военнослужащие, которых готовили в НАТО, или пилоты стран — участников блока. Но я сомневаюсь в таком исходе, это просто заявления.

Отказ от санкций

Сейчас только США делают громкие заявления о поставках вооружения, а Евросоюз задумывается о том, как бы прекратить все это санкционное давление на Россию и помощь Украине, начать переговоры. Потому что Европа из субъекта международного права превратилась в объект, управляемый США. Это не устраивает многих европейских лидеров.

Наступил определенный перелом в специальной военной операции, когда Запад убедился в том, что ни санкциями, ни давлением Россию не победить.