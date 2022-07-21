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    21 июля 2022, 13:31

    ВКС РФ сбили украинский самолет в районе Краматорска

    МО РФ: ВКС РФ сбили украинский Су-25

    Редакция сайта 360°

    Воздушно-космические силы России сбили принадлежащий ВСУ самолет Су-25. Об этом сообщило в очередной сводке Министерство обороны РФ.

    ВКС РФ сбили украинский самолет в районе Краматорска

    Штурмовик был сбит военными в небе в районе Краматорска.

    «Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 600 боевиков ВСУ в Одесской области. Среди них были 120 иностранных наемников. Военных уничтожили ударом по пункту временной дислокации в Одесской области.