ВКС РФ сбили украинский самолет в районе Краматорска

Воздушно-космические силы России сбили принадлежащий ВСУ самолет Су-25. Об этом сообщило в очередной сводке Министерство обороны РФ.

Штурмовик был сбит военными в небе в районе Краматорска.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 600 боевиков ВСУ в Одесской области. Среди них были 120 иностранных наемников. Военных уничтожили ударом по пункту временной дислокации в Одесской области.