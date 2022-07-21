Российские военные уничтожили больше 600 боевиков в Одесской области

Российские военные высокоточным ударом по пункту временной дислокации в Одесской области уничтожили свыше 600 украинских боевиков, среди них 120 иностранных наемников. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Также в Николаевской области ликвидированы свыше 320 националистов в результате удара по территории овощной базы», — рассказал он.

Помимо этого, за минувшие сутки российские военнослужащие уничтожили девять пунктов управления ВСУ, в том числе 59-й бригады морской пехоты Украины в Николаеве.

Конашенков добавил, что силы ВКС в районе населенного пункта Краматорск сбили украинский самолет Су-25. Также в районе Краматорска военные уничтожили штаб-квартиру ВСУ.